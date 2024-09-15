فوضى وصراخ بسبب هاتف "آيفون".. توضيح رسمي حول مصير "أم اللول"

شفق نيوز/ أصدرت دائرة الاصلاح العراقية، يوم الاحد، توضيحاً حول تعرض النزيلة هديل خالد "أم اللول" لـ"الضرب المبرح" داخل السجن.

وكان المحامي طارق الشرع الذي يتولى قضية المتهمة بترويج المخدرات "هديل السامرائي" الملقبة بـ"أم اللول"، دعا وزير العدل، للكشف عن وضع موكلته، بعد أن قال إنها تعرضت لضرب مبرح داخل السجن، مع احتمالية مفارقتها للحياة، حسب قوله.

وذكرت الدائرة في بيان، أنها أطلعت على مناشدة المحامي طارق الشرع، وكيل النزيلة حيث "وردت معلومات للدائرة تفيد بإدخال هاتف نوع ايفون بروماكس الى النزيلة والذي يعتبر مخالفة قانونية وخرقاً امنياً، وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقة بالموضوع واستطاعت ضبط الهاتف وقد امتنعت عن تسليم الجهاز وقامت بإحداث فوضى وصراخ على اللجنة المختصة وقامت بكسر هاتفها جرح يدها بشكل خفيف لغرض إحداث فوضى".

وأضافت أن "النزيلة بصحة جيدة ولا يوجد أي خطر او تعدي على حياتها كما أشيع".

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض في شهر آيار/ مايو الماضي على "أم اللول" بتهمة المتاجرة بالمخدرات، وفي 29 آيار/ مايو أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن المؤبد عليها بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.