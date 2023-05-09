فوضى واشتباكات داخل مبنى محافظة الديوانية.. 5 مصابين بينهم مسؤول محلي

شفق نيوز/ شهد مبنى ديوان محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، فوضى عارمة واشتباكات بالأيدي بين أفراد حمايات مسؤولين بالمحافظة أسفرت عن اصابات بينهم نائب المحافظ، وذلك بسبب "خلاف سياسي".

وقال مصدر من داخل ديوان المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن "عراكاً وتشابكاً وضرباً بالأيدي وقع، ظهر اليوم، بين حماية عضو مجلس النواب ناظم الشبلي وحماية النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس داخل بناية ديوان المحافظة".

وبين المصدر، أن "الفوضى عمت المكان بسبب تلك الاشتباكات التي سجلت خمسة إصابات بين الطرفين، بينهم نائب المحافظ فارس وناس، حيث جرى نقله الى مستشفى الديوانية".

وأرجع المصدر، سبب هذا الاشتباك إلى "خلاف سياسي على إدارة المحافظة، وكذلك ثأر شخصي قديم بين الطرفين"، مشيراً إلى "تدخل قوة أمنية للسيطرة على الموقف".

ولفت المصدر، إلى "اتخاذ اجراءات امنية مشددة حول مستشفى الديوانية العام وكذلك مبنى ديوان المحافظة".