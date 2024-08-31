فوضى مطار بغداد تتصاعد ومديره يحمّل الخطوط الجوية المسؤولية

شفق نيوز/ كشف مدير مطار بغداد الدولي حارث العبيدي، اليوم السبت، عن أسباب التأخير في بعض الرحلات الجوية وما نتج عنه من فوضى داخل المطار خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، ان "مطار بغداد ليس لديه أي مشكلة، وكل الخدمات المقدمة للمسافرين والشركات هي ممتازة وتجري وفق انسيابية عالية"، مبينا أن "الإشكال الذي حصل هو مع الخطوط الجوية العراقية، فهناك تأخر رحلات بسبب ربما يكون عطل فني في طائرة وهذا خارج الإرادة يؤدي الى تأخير بعض الرحلات".

وأضاف، أن "بعض الطواقم وبسبب الرحلات الإضافية والتفويج العكسي وصلت الى وقت محدد وفق القانون، حيث لا يستطيع قائد الطائرة أن يقود أي طائرة خارج هذا الوقت، وهذه أسباب خارج الإرادة، وهذه المشكلة وصلت لمراحل الحل، وبدأت الطائرات في الرحلات خلال ساعتين كحد أقصى".

وأضاف أن "ما حصل من مشاجرات وعمليات احتكاك داخل مطار بغداد الدولي أمر طبيعي"، مؤكدا أن "الحق مع المسافر حيث لديه التزام ومواعيد".

واستدرك، إن "ما حصل هو خارج الإرادة"، مضيفا "حاليا هناك اجتماع على مستوى عالي لمناقشة ما حصل في المطار للإسراع بحل هذه الإشكالية التي هي خارج الإرادة".

وتسلم رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني، ملف أزمة الرحلات في مطار بغداد الدولي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي فتح تحقيقاً فورياً لمعرفة المسؤولين عن الفوضى.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن هذه الفوضى نتجت عن سوء التخطيط وتجاوز الطيارين الساعات القانونية للطيران، وسط غياب المسؤولين الميدانيين في المطارات.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر فوضى في مطار بغداد الدولي صباح اليوم السبت بسبب تأخير عدد من الرحلات.