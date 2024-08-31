فوضى في مطار بغداد ورئيس الوزراء يتدخل بـ"عجالة"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن سبب الفوضى التي شهدها مطار بغداد الدولي صباح اليوم السبت.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الاضطرابات جاءت نتيجة زيادة عدد الرحلات الجوية ومنح مواعيد غير مضبوطة للمسافرين، مما أدى إلى تأخير ثلاث رحلات وتسبب في حدوث زخم وفوضى داخل المطار، وصلت إلى حد الاعتداء على المسافرين الذين طالبوا بحقوقهم.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أصدر توجيهًا عاجلاً بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تأخير الرحلات وتحديد المسؤولين عن ذلك، مبينا أن بعض المسافرين قد اضطروا للبقاء في المطار بسبب قلة الرحلات وتخصيص الطائرات للزائرين الأجانب.

كما أفاد المصدر، بأن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني، تسلم ملف هذه الأزمة، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم فتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤولين عن هذه الفوضى.

وبين المصدر أن الأسباب وراء هذه الأزمة تعود إلى سوء التخطيط وعدم احتساب الساعات اللازمة للرحلات الجوية، فقد تم دمج رحلات "الجاتر" الخاصة بالمواطنين مع رحلات "الزيارة الأربعينية" بالإضافة إلى الرحلات الاعتيادية، مما أدى إلى تجاوز الطيارين حاجز الـ100 ساعة طيران، وهو ما يعد مخالفة لقانون الطيران.

وأضاف المصدر أن مديري الخطوط الجوية ومدير عام المطارات كانوا مسافرين، ولم يكن هناك أي مسؤول ميداني لمتابعة الأزمة وحلها سوى ضباط من وزارة الداخلية.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر فوضى في مطار بغداد الدولي صباح اليوم السبت بسبب تأخير عدد من الرحلات.