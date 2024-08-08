فوضى في مزايدة حكومية.. وبرلماني يؤكد "هيمنة" الفصائل على مشاريع نينوى (فيديو)

شفق نيوز/ عمت الفوضى في مزايدة حكومية على ورشة صناعية أقامتها بلدية الموصل وبثتها مباشرة على مواقع التواصل.

وأظهر فيديو متداول "تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، أحد الأشخاص وهو ينهار خلال بث مباشر لبلدية الموصل، بعد دخول مزايدين على ورشته التي يشغلها منذ سنوات في الحي الصناعي بالجانب الأيسر للموصل ضمن مزايدة علنية وقانونية.

من جانبها، أصدرت بلدية الموصل توضيحا بشأن ماحدث خلال المزايدة، ووصفت ما حصل بأنها "تمثيلية" للتهرب من دفع بدلات الإيجار المفروضة على أحد الأشخاص.

وقالت البلدية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "الأشخاص الذين تعالت أصواتهم أثناء البث المباشر لوقائع المزايدة العلنية التي جرت على مرآب لفحص السيارات في المنطقة الصناعية بالساحل الأيسر، هم أبناء المستأجر السابق للمرآب (الممتنع عن دفع بدلات الإيجار الى المديرية لما يقارب من 20 عاماً) والذي جرى فسخ التعاقد معه بحكم قضائي"

واعتبرت بلدية الموصل، أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يرومون إرباك وتعطيل المزايدة أو تأجيلها، والتأثير على بقية المتنافسين البالغ عددهم 10 أشخاص، من أجل التهرب من دفع المديونية وتعطيل إجراءات تأجير المرآب" .

وفي السياق أكد عضو مجلس النواب عن نينوى شيروان الدوبرداني، "هيمنة" الفصائل المسلحة والمكاتب الاقتصادية على المزايدات التي تجري في مؤسسات الدولة بمحافظة نينوى.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "الفصائل المسلحة باتت تسيطر على أغلب المزايدات والمناقصات التي تجري في مدينة الموصل بمساعدة من بعض الأشخاص المحسوبين على الموصل"، مشددا على أن تلك الفصائل "كانت وما تزال تستولي على الأراضي والمشاريع الاستثمارية في نينوى".