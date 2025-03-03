"فوانيس رمضان" في البصرة.. حديث عن هدر 9 مليارات دينار

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، يوم الاثنين، عن وجود هدر في المال العام بشأن "مشروع الفوانيس الرمضانية" في شوارع المحافظة، في وقت أكد فيه النائب علاء الحيدري توقف العمل في 5 مجمعات سكنية منذ سنوات.

وقال العبادي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المبالغ المصروفة على مشروع فوانيس رمضان، إن كانت صحيحة، فهي تعد هدراً للمال العام، خاصة في ظل الحاجة الملحة لدعم المراكز الصحية وبناء المستشفيات والمدارس في البصرة".

وأشار إلى "مخاطبة البلدية للكشف عن حقيقة المبلغ المتداول البالغ 9 مليارات دينار عراقي، والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مطالبة الشركة المنفذة بتوضيح تفاصيل المشروع وكلفته الفعلية".

من جهة أخرى، طالب النائب علاء الحيدري بفتح تحقيق رسمي حول هدر المال العام في عقود تنفيذ المجمعات السكنية المتوقفة في محافظة البصرة، والتي تعرضت للاندثار بسبب الأزمة المالية وعدم استكمال العمل عليها.

وقال الحيدري في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خمسة مشاريع سكنية رئيسية متوقفة في البصرة بسبب الأزمة المالية، وهي تعاني من نسب إنجاز متفاوتة دون تقدم منذ سنوات".

ووفقًا للحيدري، فإن المشاريع المتوقفة هي مجمع الزبير السكني للشهداء، متوقف عند نسبة إنجاز 65.7%، مجمع القبلة السكني، متوقف منذ عام 2014 بنسبة إنجاز 56%، مجمع شط العرب السكني 1، متوقف عند نسبة إنجاز 53.1%، مجمع شط العرب السكني 2، متوقف عند نسبة إنجاز 45.27%، ومجمع شط العرب السكني 3، لم تتجاوز نسبة إنجازه 4%.

وأضاف الحيدري، أن "هذه المشاريع تعرّضت للاندثار بسبب الإهمال وغياب الحلول الفعلية"، داعياً الجهات المختصة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمالها، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى الوحدات السكنية في المحافظة".

وقبل أيام قليلة من شهر رمضان، تزينت محافظة البصرة بالفوانيس المضيئة والأهلة الذهبية، وسط حديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف المحافظة أكثر من 9 مليارات دينار على هذه الزينة.