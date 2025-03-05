"فوانيس رمضان".. حكومة البصرة تكشف كلفة المشروع الحقيقية

شفق نيوز/ كشفت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الأربعاء، التكلفة الحقيقية لمشروع "فوانيس رمضان" بعد الحديث المتداول عن صرف المحافظة أكثر من 9 مليارات دينار على هذه الزينة.

وقال نائب محافظ البصرة الإداري، ماهر العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع من مشاريع ديوان المحافظة ولا علاقة له بالبلدية، وتكلفته 798 مليون دينار فقط، لكل المجسمات والفوانيس المنفذة في شوارع المدينة".

وتابع العامري، أن "تكلفة المشروع المتداولة وما تم إعلانه من قبل أحد أعضاء المجلس غير صحيح، وسنتوجه للقضاء في حق كل من يضلل الرأي العام ويسيء لسمعة المحافظة".

وكان عضو مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، قال الاثنين الماضي، إن "المبالغ المصروفة على مشروع فوانيس رمضان، إن كانت صحيحة، فهي تعد هدراً للمال العام، خاصة في ظل الحاجة الملحة لدعم المراكز الصحية وبناء المستشفيات والمدارس في البصرة".

وأشار العبادي خلال حديث سابق لوكالة شفق نيوز إلى "مخاطبة البلدية للكشف عن حقيقة المبلغ المتداول البالغ 9 مليارات دينار عراقي، والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مطالبة الشركة المنفذة بتوضيح تفاصيل المشروع وكلفته الفعلية".

وقبل أيام قليلة من شهر رمضان، تزينت محافظة البصرة بالفوانيس المضيئة والأهلة الذهبية، وسط حديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف المحافظة أكثر من 9 مليارات دينار على هذه الزينة.