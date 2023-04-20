"فهد حامو" ينسحب من "عمله التطوعي" كقائمقام لقضاء سنجار

شفق نيوز/ اعلن فهد حامو، يوم الخميس، انسحابه من عمله التطوعي كقائممقام لقضاء سنجار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مركز القضاء وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وعن اسباب انسحابه قال حامو، "مرت ثماني سنوات وقضاء سنجار يعاني من الاهمال وعدم تقديم الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والبنية التحتية".

وأضاف، "خلال فترة عملي كانت هناك زيارات كثيرة من قبل المسؤولين الحكوميين من بغداد وكذلك الحكومة المحلية في الموصل وكانو يتعهدون امامي وامام اهالي سنجار بدعم المنطقة لكن للاسف لم يقدموا اي شيء ولم يوفوا بوعودهم".

وتابع حامو ان "الحكومة العراقية والحكومة المحلية في نينوى وفي سنجار لم يتعاملوا معي كقائممقام للقضاء بسبب عدم شريعتي حسب كلامهم".

يذكر ان فهد حامو قد تم تكليفه كقائممقام لقضاء سنجار وكالة في يوم 17/10/ 2017 من قبل فصائل من الحشد الشعبي و بدعم من قبل قوات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني.