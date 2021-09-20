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فنلندا تجري مباحثات لافتتاح قنصلية في السليمانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-20T12:03:06+0000
فنلندا تجري مباحثات لافتتاح قنصلية في السليمانية

شفق نيوز/ كشفت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن استعداداتها لافتتاح قنصلية فنلندية لدى الاقليم داخل المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محافظ السليمانية هفال ابو بكر استقبل، اليوم، في ديوان المحافظة وفداً حكومياً رفيع المستوى من فلندا برئاسة "بورجي ماتسون" لمناقشة افتتاح قنصلية فخرية في كوردستان.

وأضاف بيان إدارة السليمانيّة، أن المحافظ ناقش مع الوفد الاستعدادات الخاصة بافتتاح قنصلية فخرية لبلادهم في كوردستان وكذلك دعم فلندا لقطاع الزراعة ودعم مشاريع تحسين البيئية.

وبين البيان ان الجانبين تحدثا عن سبل تطوير العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية بين السليمانية وفلندا.

بدوره ابدى الوفد الزائرة فرحه باستمرار دعم فلندا لقوات البيشمركة من خلال المدربين والدعم المعنوي لهم.

فيما اثنى محافظ السليمانية هفال ابو بكر على جهود حكومة وشعب فلندا في تواصلهم مع شعب كوردستان، مؤكداً استعداد إدارة السليمانية لتوسيع العلاقات الثنائية بما تخدم الجانبين.

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