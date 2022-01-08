فنانو العراق يشكون منحة الثقافة الى الرئيس

شفق نيوز/ دعت نقابة الفنانين العراقيين، يوم السبت، رئاسة الجمهورية الى التدخل وإيقاف الآلية التي اعتمدتها وزارة الثقافة في صرف المنح المالية المخصصة لعدد من النقابات الرسمية، مؤكدة انها ستلجأ للقضاء في حال استمرار هذه الآلية.

وقالت النقابة في رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، وردت لوكالة شفق نيوز، إن "الطريقة التي تحاول من خلالها وزارة الثقافة العراقية تهميش المثقفين والفنانين العراقيين ومؤسساتهم المهنية المنتمين اليها، من خلال ابتداع آلية عقيمة لتوزيع المنحة السنوية التي اقرها مجلس النواب العراقي وادرجت ضمن موازنة العام ٢٠٢١".

واشارت الى ان "إصرار الوزارة على الحضور الشخصي للمشمولين بالمنحة الى مقر الوزارة وعدم قبول التوكيل الرسمي القانوني، هو محاولة تصوير انها هي صاحبة الفضل في هذه المنحة".

وتابعت "هذا الإجراء التعسفي قابله استهجان كبير من شريحة الفنانين والإعلاميين والادباء العراقيين وقد تكون لنا مواقف وفقا لحقوقنا الدستورية في الرد القانوني من خلال المحاكم المختصة لوجود العديد من المخالفات القانونية التي وردت في تعليمات الوزارة".

ولفتت النقابة الى ان "هذه المنحة سعت نقابتنا منذ ثلاث سنوات لإعادتها الى الفنان والمثقف العراقي وبالشراكة مع نقابة الصحفيين واتحاد الأدباء، ولابد من النظر بعين الانصاف لشريحة واسعة من المتضررين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة من الفنانين وفي اغلب محافظات العراق البعيدة منها والقريبة".

وطالبت نقابة الفنانين، رئيس الجمهورية "بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التخبط الإداري واتخاذ إجراءات تحفظ هيبة وكرامة المثقف العراقي، كما يحتم دوركم الدستوري".

يشار إلى أن المنحة المالية البالغة مليون دينار سنوياً لكل المشمولين بها من الصحفيين والفنانين والأدباء العراقيين، توقف صرفها بأمر من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بداعي التقشف، وأواخر العام الماضي 2021 أعلنت وزارة الثقافة عن إعادة إطلاقها لكن بمبلغ 600 ألف دينار سنوياً لكل مشمول بها.