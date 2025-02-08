فنانون عرب يتغنون بحب الموصل ويشيدون بعودتها للحياة

شفق نيوز/ أعرب فنانون عرب، يوم السبت، عن إعجابهم بمدينة الموصل واشادوا بعودتها السريعة إلى الحياة بعد تعرضها للتدمير الكامل جراء احتلالها من قبل تنظيم داعش قبل 10 سنوات.

وتأكيد الفنانين العرب والعراقيين جاء خلال مشاركتهم بمعرض نينوى السينمائي الدولي الذي احتضنته مدينة الموصل خلال اليومين الماضيين والذي أقيم برعاية من وزارة الثقافة العراقية من (5 – 7) شباط.

وقال الفنان المصري الشهير أحمد بدير لوكالة شفق نيوز، إنه "يشعر بالسعادة الكبيرة لوجوده بمدينة الموصل"، مؤكداً أن "المدينة باتت تشهد اليوم نهضة وحركة عمرانية كبيرة بعد سنوات من الدمار والحرب".

وأشار بدير إلى أن "استقرار الموصل اليوم أثار إعجاب الجميع ولاسيما وأنها تبدو اليوم بحلة جميلة ومظاهر الإعمار تراها في كل مكان، فيما لا تشاهد آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحرب".

من جهتها قالت الفنانة السورية ليا مباردي إنها "سعيدة لتواجدها في مدينة الموصل ومهرجان نينوى السينمائي الدولي".

وبينت في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "انطلاق مهرجان من هذا النوع في الموصل بعد الحرب دليل على أنها عادت للحياة من جديد"، مشيرة إلى أنها لمست "جمال وهدوء الموصل خلال زيارتها الأولى لها للعراق".

أما الفنان السوري زهير عبد الكريم فأكد أن أكثر ما لمسه خلال زيارته للموصل هو إصرار أهلها على العودة للحياة.

وقال عبد الكريم في حديث مع شفق نيوز، إن "مدينة الموصل من المدن العربية الجميلة والرائعة والتي تعرضت للتدمير والتخريب خلال سنوات الحرب، لكنها أدهشت العالم عندما عادت للحياة من جديد".

وأوضح أن "اللافت خلال زيارته للموصل كرم أهلها وطيبتهم ومحبتهم للثقافة والفنون، منوها إلى أنه سيكون سعيدا في حال قام بتنفيذ عمل فني داخل مدينة الموصل".