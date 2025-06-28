فنادق النجف وكربلاء تستعد لاستقبال الزائرين وسط تحديات الطاقة

شفق نيوز - النجف

أكد رئيس رابطة فنادق النجف، صائب أبو غيم، يوم السبت، أن الفنادق في المدينة باشرت استعداداتها بشكل كامل لاستقبال الزائرين في محافظتي النجف وكربلاء، مشيراً إلى أن الأسعار بقيت مستقرة رغم الظروف الصعبة.

وقال أبو غيم، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الفنادق في النجف يبلغ نحو 250 فندقاً بمختلف الدرجات، وجميعها أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين دون أي تغيير في الأسعار".

وأضاف أن "القطاع الفندقي يواجه صعوبات كبيرة أبرزها أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار مادة الگاز خاصة في الصيف والشتاء، مع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ما يضطرنا إلى تشغيل المولدات، وهنا تكمن المشكلة في ارتفاع الكلفة".

وفيما يخص السلامة الفندقية، فإن على أصحاب الفنادق تنفيذ تعليمات الدفاع المدني بشكل كامل، كونها الجهة الوحيدة التي تسهم في تقليل الخسائر أثناء الطوارئ، وهي لا تستوفي أي رسوم لقاء ذلك، بل تقدم التوجيهات التي تحمي الأرواح والممتلكات، بحسب أبو غيم.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.