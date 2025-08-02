فنادق النجف "تحتضر".. تسريح 5 آلاف عامل وإهمال حكومي مخيف للقطاع السياحي

شفق نيوز- النجف

كشف مدير رابطة الفنادق السياحية في النجف صائب أبو غنيم، يوم السبت، عن غلق 100 فندق في المحافظة، وتسريح آلاف العمال منها خلال الـ5 سنوات الماضية، فيما أشار إلى أن القطاع السياحي في حالة "الاحتضار" نتيجة الإهمال الحكومي.

وذكر أبو غنيم لوكالة شفق نيوز: "كان لدينا 350 فندقاً سياحياً في عام 2020 وتناقص هذا العدد إلى 250 فندق في عام 2025، أي خسرنا 100 فندق خلال 5 سنوات، بمعدل 20 فندق في السنة الواحدة، وهذا مؤشر خطير على احتضار القطاع السياحي في المدينة المقدسة".

وأضاف، أن "عدد الفنادق التي تعرضت للإغلاق بسبب عدم تطبيق شروط السلامة كانت 60 فندقاً سياحياً، لكن تم إعادة فتح أكثر من 50 فندقاً منها خلال الأيام الماضية بعد تطبيق شروط السلامة الخاصة بالدفاع المدني، فيما المتبقي منها سيتم فتحه بعد إكمال شروط السلامة المطلوبة".

وأكد أبو غنيم، أن "إغلاق الـ100 فندق خلال الخمس سنوات الماضية، تسبب بتسريح قرابة الـ 5000 الاف يد عاملة كانوا يعيلون 5000 الاف عائلة في النجف"، لافتا إلى أنه "على ما يبدو لم تعد هناك جدوى اقتصادية في القطاع السياحي في المدينة المقدسة، فقد تحولت الفنادق المغلقة إلى مستشفيات أهلية ومطاعم ومراكز تجارية وكراجات للمركبات، وقد تكلمنا مع مسؤولي بغداد ولكن لا تنفيذ لطلباتنا، حيث أن الحكومة كل همها بات في كيفية تطوير القطاع النفطي في البلاد".

ودعا مسؤول رابطة فنادق النجف الحكومة المركزية لـ"إطلاق مبادرة للقطاع السياحي أسوة ببقية القطاعات الأخرى التي توليها اهتماماً منقطع النظير، وتخصيص قروض لهم لإعادة إعمار فنادقهم وتطويرها، وتخفيف الضرائب عنهم وزيادة الامتيازات لهم، من أجل إعادة بث الروح في هذا القطاع الحيوي والمهم في البلاد".