"فلوس ماكو".. وزير عراقي: الحكومة لا تفكر إلا بتأمين الرواتب (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أقر وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي، اليوم الخميس، بأن الحكومة تواجه أزمة سيولة جعلت أولويتها تأمين الرواتب، فيما أكد أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لم تتسلم سوى 15% من موازنتها، ما أدى إلى إفلاسها وتعطل التعاقدات الجديدة وتهديد إمدادات الأدوية.

وخلال حديثه في تسجيل مصور، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، نهض الموسوي من مقعده مخاطباً الحضور قائلاً: "فلوس ماكو.. همّ الحكومة فقط توفير الرواتب من 1 إلى 29 بالشهر"، مبينا أن قيمة الرواتب المطلوب توفيرها شهرياً تبلغ "10 ترليونات و800 مليون دينار شهريا".

وأوضح الوزير أن تراجع إيرادات نافذة بيع العملة إلى ما بين مليار ومليار ونصف المليار دولار شهرياً، بما يعادل نحو 2.2 تريليون دينار، انعكس بصورة مباشرة على تمويل شركة "كيماديا"، التي قال إنها لم تتسلم سوى 15% من مستحقاتها السنوية.

وأضاف أن الأزمة المالية أدت إلى توقف إبرام العقود الجديدة الخاصة بالعام الحالي، كما دفعت الشركات الموردة إلى إيقاف شحنات الأدوية المتعاقد عليها سابقاً، الأمر الذي تسبب، بحسب قوله، في تراجع الخدمات داخل المستشفيات.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة شفق نيوز، نقلا عن مصدر مطلع أن عملية توزيع رواتب موظفي الدولة للشهر الجاري من المتوقع أن تبدأ مطلع شهر آب المقبل، في ظل استمرار التحديات المالية التي تواجه الخزينة العامة.