فلكيون عراقيون يرصدون مجرة عند "بوابة السماء".. صور

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مفتشية وآثار ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الجمعة، عن إقامة مؤتمر فلكي في مقر "بوابة السماء" عند مدينة أور الاثرية في المحافظة وذلك للمرة الأولى بتاريخها.

وذكر مدير الدائرة عامر عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، أن "30 شخصاً من هواة الفلك يتبعون لفريقي (هواة الفلك وبوابة النجوم) نظموا، اليوم، مخيماً فلكياً في مدينة أور الاثرية (بوابة السماء) لرصد الإجرام السماوية في الفضاء"، مشيراً إلى أن الهواة "رصدوا مجرة أندروميدا التي تبعد (2.5 أثنين مليون ونصف) سنة ضوئية عن الأرض، وكذلك كواكب المشتري وزحل ودرب التبانة".

وبين، أن" هذه المرة الأولى التي يقام فيها مخيم فلكي بمحافظة ذي قار، والرابعة على مستوى العراق من قبل الفريقين".