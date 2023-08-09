"أفلام هندية" على صفحة دائرة حكومية عراقية (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في مديرية الموارد المائية ببابل، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرضت لاختراق من قبل قراصنة إلكترونيين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجموعة (هكرز) قاموا ما بين الساعة الخامسة إلى السادسة مساءً باختراق موقع مديرية المواد المائية وبث 4 مقاطع لأفلام هندية على الصفحة".

وبين المصدر، أن "الصفحة التي يتابعها الآلاف من المواطنين في المحافظة خارج عن السيطرة في الوقت الحالي، ويواجه الفريق التقني في المديرية صعوبة باستعادتها".

وأضاف أن "الصفحة المخترقة كانت تستقبل يومياً عشرات الشكاوى والتبليغات حول قضية الشحة المائية في المحافظة".