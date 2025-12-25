"فلامنغو" العراق.. صيد جائر يهدد الحياة البرية في الأهوار الجنوبية

شفق نيوز- ذي قار/ البصرة

يحذر ناشطون بيئيون في جنوب العراق من تصاعد خطير في عمليات الصيد الجائر التي تستهدف طائر النحام الكبير (الفلامنغو) في مناطق الأهوار والمسطحات المائية بمحافظات ذي قار والبصرة وميسان، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد التوازن البيئي رغم أن الطائر غير مدرج ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً.

ويعتبر صيد الطيور تجارة مربحة في الأهوار العراقية المصنفة وفق اليونسكو كموقع تراثي، حيث تعاني المنطقة من الفقر، ما يجعل هذه التجارة غير المشروعة، شريان حياة للعديد من العائلات.

وبات الصيد الجائر ظاهرة عامة في العراق، لا سيما مع بداية كل موسم صيد، حيث يقوم بعض الصيادين باصطياد كميات كبيرة من الطيور باستخدام وسائل غير مشروعة وبـ"طرق شيطانية"، على حد وصف رئيس منظمة الجبايش للسياحة والبيئة في محافظة ذي قار رعد الأسدي.

ويضيف الأسدي لوكالة شفق نيوز، أن "طائر الفلامنغو، ورغم أنه غير مهدد دولياً ولا مدرج ضمن القائمة الحمراء، إلا أنه يتعرض للأسف الشديد إلى الصيد الجائر داخل العراق".

ويشير إلى أن "هذا الطائر يحظى في دول العالم بحماية خاصة، حيث تستقطب مشاهدته في بيئته الطبيعية السياح الذين يدفعون مبالغ كبيرة لرؤيته، بينما يستهدف بشكل مرعب عند وصوله إلى البيئات العراقية".

من جانبه، يؤكد رئيس منظمة المزرعة للتطوير الزراعي والبيئي في محافظة البصرة بسام مفتن، أن "مناطق الأهوار والمسطحات المائية في جنوب العراق أصبحت محطة موسمية مهمة للفلامنغو خلال هجرته، إلا أنها تشهد حالياً تصاعداً مقلقاً في عمليات صيده، سواء لأغراض البيع أو الترفيه، في ظل ضعف الرقابة وقلة الوعي البيئي".

ويوضح مفتن لوكالة شفق نيوز، أنه "رغم غياب إحصاءات رسمية دقيقة، إلا أن المشاهدات الميدانية وشهادات الصيادين والناشطين تشير إلى صيد مئات الطيور سنوياً".

ويحذر من أن "الفلامنغو ليس مجرد طائر جميل، بل عنصر أساسي في النظام البيئي، إذ يسهم في الحفاظ على التوازن الحيوي للمسطحات المائية من خلال تغذيته على الطحالب والكائنات الدقيقة".

ويلفت الانتباه إلى أن "استمرار استهداف هذا الطائر ينعكس سلباً على صحة البيئة المائية بأكملها، ويعد مؤشراً خطيراً على تراجع الاهتمام بحماية التنوع الأحيائي في العراق، رغم وجود قوانين تجرم الصيد الجائر وتلزم بحماية الأنواع البرية، إلا أن ضعف تطبيقها وغياب المتابعة الجدية على الأرض يبقيان المشكلة الأبرز".

ويعرب مفتن عن قلقه من أن "استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى تراجع أعداد الفلامنغو وربما اختفائه تدريجياً من مناطق كانت موطناً موسمياً له، كما حصل مع أنواع أخرى من الطيور والحياة البرية في البلاد".

ويدعو مفتن الجهات المعنية في وزارات البيئة والزراعة والداخلية إلى "تفعيل الرقابة الميدانية وتحديث قواعد البيانات البيئية وتشديد العقوبات بحق المخالفين، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية وحماية الحياة البرية".

كما أطلق مناشدة في ختام حديثه إلى "أبناء المناطق القريبة من الأهوار والمسطحات المائية بأن يكونوا شركاء حقيقيين في حماية بيئتهم، حيث إن الحفاظ على طائر الفلامنغو اليوم هو حفاظ على التوازن البيئي ومستقبل الأجيال القادمة في جنوب العراق".