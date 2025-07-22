فلاحو الأنبار يلوّحون بإغلاق السايلوات بسبب مستحقاتهم

شفق نيوز- الأنبار

طالب عدد من فلاحي محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن محصول الحنطة، والتي مضى على تأخرها أكثر من شهرين، محذرين من خطوات تصعيدية.

وقال عدد من الفلاحين خلال وقفة احتجاجية، إنهم يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة تأخر صرف المستحقات، مؤكدين أن الموسم الزراعي المقبل بات مهدداً في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وهدد المحتجون، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، بإغلاق السايلوات خلال أسبوع إذا لم تُصرف مستحقاتهم، داعين الجهات المعنية إلى الإسراع بتسوية الملفات المالية وتحديد جدول زمني واضح.