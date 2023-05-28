فلاحو الأنبار يستبشرون بحصاد الحنطة ويخشون "حرب الحرائق" (صور)

شفق نيوز/ مع بدء عمليات الحصاد، يستبشر فلاحو الأنبار خيراً بموسم وفير وسط خشية من ان تطال حرب الحرائق مزروعاتهم.

ويقول الفلاحون لوكالة شفق نيوز، إن هناك تقصيرًا حكوميًا تجاههم خصوصاً فيما يتعلق بتجهيز المرشات.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، لحظات حصاد الحنطة لفلاحي منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة، الذين قالوا إن هذا الموسم سيكون افضل من المواسم السابقة.

لكن الفلاحين ابدوا خوفاً وخشية من الحرائق التي تلتهم المزروعات في مثل هذه الاوقات، داعين الى توفير حماية من الدفاع المدني قرب مزارعهم.