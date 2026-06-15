فلاحو النجف يعتصمون أمام مبنى المحافظة للمطالبة برفع سعر الشلب وصرف المستحقات المتأخرة

شفق نيوز- النجف

اعتصم العشرات من فلاحي محافظة النجف، اليوم الاثنين، أمام مبنى المحافظة، للمطالبة برفع سعر شراء محصول الشلب وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، فضلاً عن تأجيل القروض والديون المترتبة عليهم.

وقال معين الفتلاوي وهو أحد المعتصمين، لوكالة شفق نيوز، إن الفلاحين يطالبون بإعادة سعر شراء محصول الشلب إلى 850 ألف دينار للطن الواحد، بعد أن حُدد مؤخراً بـ700 ألف دينار، مشيراً إلى أن السعر الجديد لا ينسجم مع كلف الإنتاج التي يتحملها المزارعون.

وأضاف أن المحتجين يطالبون أيضاً بصرف التعويضات والمستحقات المالية الخاصة بعام 2023، فضلاً عن مستحقات العام الماضي التي لم تُسدد حتى الآن، لافتاً إلى أن الجهات المعنية عزت تأخر صرف تلك المستحقات إلى ظروف مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

وأوضح الفتلاوي أن الفلاحين أُبلغوا كذلك بأن مستحقات هذا العام غير مؤمنة بالكامل، وسيتم صرفها على شكل دفعات، وهو ما يرفضه المحتجون، مؤكداً أن الفلاحين يستحقون حقوقهم المالية أسوة ببقية الشرائح التي تتقاضى مستحقاتها بصورة منتظمة.

وطالب المعتصمون الحكومة الاتحادية بالإسراع في معالجة الملف، داعين في الوقت ذاته إلى تأجيل القروض والديون المترتبة على الفلاحين لمدة سنتين، في ظل عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية.

وأشار الفتلاوي إلى أن الفلاحين نظموا تظاهرات واعتصامات في عدد من مناطق محافظتي النجف وبغداد، مؤكدين استمرار تحركاتهم الاحتجاجية لحين الاستجابة لمطالبهم، لافتاً إلى عدم وجود أي مبادرة حكومية حتى الآن لحل الأزمة.

وبيّن أن الجهات المختصة حددت سعر تسلم محصول الشلب المزروع خارج الخطة الزراعية بـ500 ألف دينار للطن الواحد، فيما يبلغ سعر استلام المحصول المزروع ضمن الخطة الزراعية 700 ألف دينار للطن.