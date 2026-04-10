فلاحو الشريفية في ذي قار: مستثمر مجهول يصادر الأراضي بـ"كتب مزورة" (فيديوهات)

شفق نيوز- ذي قار

كشف العشرات من الفلاحين في مقاطعة الشريفية التابعة لناحية البطحاء في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن قيام مستثمر مجهول بعمليات تجريف ومصادرة أراضيهم التي تُعد مصدر رزقهم الوحيد.

وقال الفلاحون المنتمون إلى عشائر (السعد، الحديديين، الشدة، وآل بهيدل)، لوكالة شفق نيوز، إن "مستثمراً مجهولاً بدأ بتجريف المساحات الخضراء وردم القنوات المائية التي تغذي محاصيلهم، مدعياً حصوله على إجازة استثمارية للتطوير العقاري".

وأضاف الفلاحون، أن "أراضيهم مستغلة زراعياً وموزعة بموجب القانون رقم 117 لسنة 1970، وتمتلك حصصاً مائية رسمية، وأن الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة كان يمثل ركيزة أساسية للمحاصيل سنوياً، إذ كانت تُسوّق كميات كبيرة من الحبوب حتى في أصعب الظروف الاقتصادية"، مبينين أن "المستثمر استعان بكتب رسمية منسوبة إلى شركة (بابلون)، إلا أن الشركة نفت صلتها بالموضوع وطالبت بسحب قوة الحماية المرافقة له".

وأشاروا إلى أن "مجلس محافظة ذي قار أصدر سابقاً كتاباً رسمياً يقضي بإيقاف العمل في الموقع، إلا أن الجهة المستثمرة ضربت القرار عرض الحائط، واستمرت في عمليات التجريف تحت حماية أمنية، ما تسبب بأضرار كبيرة للفلاحين في المنطقة".

وطالب الفلاحون، رئيس الوزراء، بصفته الجهة المختصة بالشأن الزراعي، بفتح تحقيق عاجل في شرعية هذا الاستثمار، مطالبين نواب محافظة ذي قار البالغ عددهم (19) نائباً، والجهات المعنية، بـ "الوقوف معهم ومنع مصادرة أراضيهم لصالح مشاريع عقارية غير واضحة المعالم".