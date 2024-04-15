"فلاحو البصرة" يعلنون عن تحالف استراتيجي لمنافسة المستورد: انتظروا مفاجأة الموسم المقبل

شفق نيوز/ أعلنت الجمعيات الفلاحية بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن تشكيل تحالف مهم للموسم المقبل لغرض منافسة الطماطم المستوردة، في حين أكدت انتهاء موسم تسويق محصول الطماطم إلى الأسواق المحلية.

وقال عضو الاتحاد طاهر كشيش لوكالة شفق نيوز، إن "مزارع الطماطم يبلغ عددها في محافظة البصرة أكثر من 15 ألف مزرعة"، لافتا إلى أن "هذه المزارع صدرت للأسواق المحلية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية 10 آلاف طن يوميا".

وبين، أن "بعض الفلاحين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة، نتيجة عدم استقرار أسعار السوق المحلية".

واكد كشيش، أن "قرابة الـ25 فلاحاً قاموا بتشكيل (تحالف الطماطم) لغرض منافسة الطماطم المستوردة من ناحية التصميم والشكل، حيث ستكون الطماطم الواصلة إلى السوق المحلية مغلفة بالكامل وذات منظر جذاب شبيهة بالمستوردة"، موضحاً أن "التحالف لا زال في بدايته ولم تعرف ملامحه، وقد نشهد انضمام العديد من الفلاحين اليه خلال المرحلة المقبلة".

وتابع، أن "الموسم الزراعي انتهى في البصرة وسيعاود نشاطه خلال نهاية العام الحالي، حيث انتقلت عمليات التسويق الأكبر إلى مزارعي المناطق الغربية والوسطى والشمالية".