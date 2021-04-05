فلاحون يغلقون حقلا نفطيا "عملاقا" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة البصرة، يوم الاثنين، بقيام عشرات الفلاحين بإغلاق مداخل حقل نفطي شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عشرات الفلاحين، قاموا بإغلاق جميع مداخل حقل مجنون النفطي.

وأضاف المصدر أن الفلاحين طالبوا بصرف تعويضاتهم جراء الأضرار التي لحقت بمزروعاتهم في أراضي حوض نهر السويب، أثناء موجة السيول التي اجتاحت أراضيهم المجاورة للحقل.

وحقل مجنون النفطي، حقل نفطي عملاق يقع في محافظة البصرة، جنوبي العراق، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، ويقدر احتياطيه بنحو 38 بليون برميل من النفط.