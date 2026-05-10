فلاحون غاضبون يقطعون جسراً حيوياً في بغداد للمطالبة بمستحقاتهم المالية (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

تظاهر عشرات الفلاحين، صباح الأحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة باستحصال حقوقهم المالية وطرح مطالبهم.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن جموع المتظاهرين قطعوا جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى محيط المنطقة الخضراء، مطالبين بإطلاق المستحقات المالية للمواسم السابقة وصرف التعويضات.

وكان العشرات من الفلاحين من محافظات وسط وجنوب العراق قد تظاهروا، الأسبوع الماضي، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بحقوقهم، قبل أن تفرقهم قوات حفظ النظام باستخدام خراطيم المياه.

وأكدت النائبة عن دولة القانون ابتسام الهلالي، الاثنين الماضي، أن الفلاحين الذين تم الاعتداء عليهم في تظاهرة وسط بغداد، يريدون اعتذاراً من رئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية على "سقوط عقالهم" ومحاسبة الضباط والمنتسبين.