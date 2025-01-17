فك لغز قتل امرأة مسنّة في بابل واعتقال القاتل

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، ملابسات جريمة قتل امرأة مسنة، وألقت القبض على الجاني، خلال ساعات قليلة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قسم مكافحة الإجرام ومركز شرطة الفيحاء، بالتعاون مع قسم الأدلة الجنائية وقسم التقنيات والمعلوماتية في بابل، وبتنسيق مباشر مع السلطة القضائية، تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل مروعة وقعت داخل أحد المنازل في مركز مدينة الحلة، وإلقاء القبض على الجاني في غضون ساعات قليلة من وقوع الحادث".

وأوضحت أن "الضحية، هي امرأة مسنة، لقيت حتفها على يد أحد أقاربها نتيجة خلافات سابقة بينهما، وقد باشرت المفارز المختصة فور تلقيها البلاغ بإجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة، حيث تمكن الفريق المشترك، بفضل الجهود المكثفة واستخدام التقنيات الحديثة، من تحديد هوية الجاني والقبض عليه في وقت قياسي".