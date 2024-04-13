فقراء الدجيل يودعون طبيبهم بعد صراع مع السرطان

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي بقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، يوم السبت، بان "طبيب الفقراء" قد توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مستشفى القضاء سجل وفاة أحد أشهر الأطباء في قضاء الدجيل وما يطلق عليه طبيب فقراء صلاح الدين طارق السلماني وهو الاخصائي بالأنف والأذن والحنجرة".

وأضاف المصدر، أن "الطبيب طارق السلماني، كان يصارع مع مرض السرطان"، مشيرا إلى أن "السلماني لُقّبَ بطبيب الفقراء نسبة إلى أجور الفحص التي لا تتجاوز 2500 دينار عراقي".

وتابع المصدر " يستقبل السلماني عشرات المراجعين يومياً ومنذ سنوات، ويرفض الظهور أو الإدلاء بتصاريح لوسائل الإعلام لأن عمله كان إنسانياً ولم يستغل ابدًا وظيفته ولم يجرِ أي عملية خارج المستشفيات الحكومية لكي لا يستغل مراجعيه المرضى".

وقال احد سكان قضاء الدجيل ويدعى رشيد محمود الجبوري ، لوكالة شفق نيوز، أن" اهالي قضاء الدجيل الجميع يعرفون السلماني كان مخلصاً لنفسه ولمهنته التي لم يتعامل يوم معها على مبدأ استغلال الطب ليكون غنيا بل عرفناه طبيب الفقراء يعالج مجانا ويعطي الوصفة الدوائية الصحيحة والتي متوفر بالصيدليات ولا يستغل المراجع".

وأكد أن "سعر الكشفية كانت بين الف دينار الى 2500 دينار للمراجع وللفقراء مجانا وتخصصه الأنف والأذن والحنجرة ولا يوجد طبيب في العراق مثل السلماني فهو بحق طبيب الفقراء".