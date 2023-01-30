فقد أثره أثناء الامتحانات.. العثور على جثة تلميذ داخل "حمّامات" مدرسة عراقية

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بالعثور على جثة تلميذ فقد أثره أثناء أداء الامتحانات، داخل "حمّامات" مدرسة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "التلميذ (أحمد حسين) وبعد أن فقد أثره أثناء أداء الامتحانات عثر عليه مقتولا في صحيات مدرسة الرفعة الابتدائية في منطقة حي الجهاد بمدينة الكوت مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الجثة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية".