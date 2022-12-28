فقد بصره أكثر من 30 عاماً.. مستشفى ببغداد تعيد النظر لمريض بعملية نادرة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، إجراء عملية نوعية وإعادة البصر لمريض عانى من فقدان تام للبصر منذ أكثر من 30 عاماً، في مستشفى الكرامة التعليمي.

وبحسب بيان لدائرة الصحة، ورد لوكالة شفق نيوز، أجرى فريق طبي متخصص جراحة العيون في مستشفى الكرامة التعليمي، عملية نوعية أعاد من خلالها البصر لمريض يعاني من فقدانه تماماً منذ فترة طويلة، بسبب وجود (ساد مكتمل) في العين.

وقال رئيس الفريق الطبي، أخصائي جراحة العيون، الدكتور علي محارب، إن "المريض راجع العيادة الاستشارية وكان يعاني من فقدان البصر التام منذ أكثر من (30) عاماً، بسبب وجود (ساد أسود مكتمل)".

وأضاف محارب، أن "بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود أيضا (خلع كبير) جدا في العدسة، إذ تم إدخاله إلى صالة العمليات، وتمت إزالة (الساد الأسود) مع محفظة العدسة بطريقة (MSIC) مع عملية قص السائل الزجاجي وزرع عدسة نوع (Artisan) في الحجرة الخلفية للعين، واستعاد المريض نظره ونعمة البصر بعد أن فقده لسنوات طويلة".