فقدت طفلها ذو الـ3 أشهر.. إجلاء أسرة عراقية من مدينة تركية منكوبة إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، يوم الجمعة، إجلاء أسرة عراقية من مُحافظة أديامان التركية المنكوبة إلى بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة أجلت أسرة عراقيَّة مكونة من ثلاثة أفراد بعد أنَّ فقدوا ابنهم الرابع البالغ من العمر ثلاثة أشهر في مُحافظة أديامان إثر الزلزال الذي ضربها فجر السادس من شباط الجاريّ".

وأضاف البيان، "قامت السفارة بإجلاء الأسرة إلى مركز الإيواء الذي خصصته في أنقرة، وأصدرت لهم جوازات مرور، وحجزت لهم تذكرة السفر عبر رحلة الخطوط الجويَّة العراقيَّة المُتوجهة من أنقرة إلى بغداد".