مصرع وفقدان أكثر من 600 عراقي في طريق الهجرة غير الشرعية خلال عقد من الزمن

شفق نيوز - السليمانية

أعلنت مؤسسة "لوتكه" وتعني بالعربية "القمة" لشؤون اللاجئين والمهاجرين العراقيين، يوم الخميس، أن أكثر من 350 عراقياً لقوا حتفهم خلال رحلاتهم في طريق الهجرة غير الشرعية طيلة عقد من الزمن أي منذ سنة 2015 ولغاية سنة 2025 التي شارفت على الانتهاء.

جاء ذلك وفقا لآخر احصائية نشرتها المؤسسة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والتي تشير إلى أن أن إجمالي أعداد المهاجرين العراقيين وخلال السنوات العشر تلك بلغ 794.853 مهاجراً، لقي 355 مهاجرا منهم حتفهم.

وبحسب الاحصائية التي ترجمتها وكالة شفق نيوز من اللغة الكوردية الى العربية، فإن 250 مهاجرا ايضا بات مصيرهم مجهولاً.