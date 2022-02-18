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فقدان أثر فتى عمره 14 عاماً قرب مدخل سنجار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-18T17:48:14+0000
فقدان أثر فتى عمره 14 عاماً قرب مدخل سنجار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني وذوو فتى يافع، الجمعة، عن فقدان أثر الأخير قرب مدخل مدينة سنجار في محافظة نينوى.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "فتى من مواليد 2008 فقد أثره قرب سيطرة سنجار"، مبينا أن ذويه أبلغوا عن فقدانه أمس عندما كان متوجها من قضاء البعاج الى قضاء سنجار.

من جانبه، قال فواز سلمو الطائي، والد الفتى المفقود ماهر، لوكالة شفق نيوز، إنهم فقدوا الاتصال مع ماهر صباح أمس الخميس، مبينا أنه "أبلغ والدته في آخر اتصال بأنه قرب سيطرة سنجار، وبعدها انقطع الاتصال به وفقد أثره هناك".

وأضاف الطائي أن ابنه ماهر مريض ويرجح انه اختطف من قبل جماعات مسلحة (لم يسمها) موجودة في سنجار، مطالبا القيادات الأمنية باتخاذ إجراءات جدية والبحث عن ولده لمعرفة مصيره. 

وحذر الطائي قائلا "إذا تعرض (ابنه) لأي أذى فإن مشاكل كبيرة قد تحدث"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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