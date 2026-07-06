فقدان الاتصال بـ5 صيادين عراقيين في المياه الإقليمية وأنباء عن دور كويتي

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بفقدان الاتصال بخمسة صيادين من أبناء قضاء الفاو جنوب محافظة البصرة، عقب حادث وقع في المياه الإقليمية العراقية، وسط معلومات أولية تشير إلى تعرض زورقهم لإطلاق نار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زورق الصيادين تعرض لإطلاق نار من قبل دورية تابعة لخفر السواحل الكويتي أثناء وجوده في المياه الإقليمية العراقية، قبل أن ينقطع الاتصال بهم، في حادث لا تزال ملابساته قيد المتابعة".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى قيام الدورية الكويتية باقتياد الصيادين الخمسة إلى داخل الأراضي الكويتية"، دون صدور أي بيان رسمي من الجانب الكويتي أو العراقي يوضح تفاصيل الحادث حتى الآن.

ووفق المصدر فإن مصير الصيادين ما يزال مجهولاً، إذ لم تتوفر معلومات تؤكد ما إذا كانوا قد تعرضوا لإصابات جراء إطلاق النار أو أنهم ما زالوا على قيد الحياة.