أفعى ضخمة بطول 8 أمتار تثير الذعر في مدينة عراقية

شفق نيوز – صلاح الدين

أثار ظهور أفعى ضخمة في منطقة العجيلية التابعة لقضاء يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين، قدّر طولها بأكثر من ثمانية أمتار، جدلاً واسعاً بين الأهالي، الذين أكدوا أن هذه الحية ليست وليدة اللحظة بل شوهدت منذ سنوات طويلة في محيط المنطقة، قرب منزل المرحوم محمود العبودي.

وقال عباس الدراجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأفعى موجودة منذ فترة طويلة، وغالباً ما يراها الأهالي في محيط المنطقة، لكن لم تُسجَّل أي حالة اعتداء أو إصابة بسببها حتى الآن"، مبيناً أن "حجمها الكبير أثار مخاوف السكان، لكن وجودها ليس بالأمر الجديد".

من جانبه، أوضح محمد الجبوري، في تصريح مماثل، أن "الأهالي يترقبون تحرك الجهات البيئية لمعرفة نوع الأفعى وحجم خطورتها"، مؤكداً أن "وجود كائن بهذا الحجم قرب المناطق السكنية يتطلب دراسة ومتابعة دقيقة، خصوصاً وأنه بات يثير الذعر بين السكان".

ورأى مختصون في الشأن البيئي، أن ظهور أفاعٍ بهذا الحجم في مناطق مأهولة يرتبط بضعف الرقابة البيئية وتراجع نشاط فرق متابعة الحياة البرية في العراق، خصوصاً في المناطق الزراعية والسهول التي تُعد بيئة طبيعية للزواحف والكائنات البرية. كما أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تسهم في دفع بعض الأنواع إلى الاقتراب من المناطق السكنية.

وقال خبراء، إن تراجع الاهتمام بالمحميات الطبيعية، وضعف الخطط الرسمية لحماية التنوع الإحيائي، جعلا من هذه الظواهر أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة، حيث سجلت محافظات ظهور أفاعٍ وأسراب حيوانات برية قريبة من التجمعات البشرية.

وطالب الأهالي في يثرب، الجهات البيئية المختصة، بإرسال فرق ميدانية لدراسة الظاهرة، والتأكد مما إذا كانت الأفعى من الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض، أو أنها تشكل خطراً على حياة السكان.