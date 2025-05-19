أفعى تثير رعب عائلة نجفية.. والشرطة تتدخل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، يوم الاثنين، الاستجابة لنداء مواطن بوجود أفعى داخل منزله، مؤكدة التعامل مع الحالة بشكل مهني وسريع، ما أسهم في إزالة الخطر وتأمين سلامة العائلة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قيادة الشرطة، استجابت بشكل فوري، إلى نداء أحد المواطنين الوارد عبر الخط الساخن (911)، والذي أفاد بوجود أفعى داخل منزله".

وأوضحت، أن "دورية مشتركة من شرطة النجدة وفرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الحالة بشكل مهني وسريع، ما أسهم في إزالة الخطر وتأمين سلامة العائلة".