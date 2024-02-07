فعاليات مهرجان المربد في البصرة تنطلق باسم "أحمد مطر"

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان المربد الشعري بدورته 35 في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، وحملت اسم الشاعر العراقي أحمد مطر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفعاليات انطلقت بحضور وزير الثقافة أحمد البدراني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وستستمر للمدة من 7 إلى 10 شباط/ فبراير الجاري، وسط مشاركة عراقية وعربية ومن مختلف دول العالم.

ويقتبس المهرجان الشعري عنوانه من سوق المربد، وهو أشبه بسوق عكاظ قبل الإسلام، وتحول خلال العصر الأموي إلى ملتقى للشعراء والأدباء والنحاة الذين كانوا يجتمعون فيها وينظمون مناظرات شعرية وحلقات نقاشية وفكرية.

وكانت فعاليات المهرجان تقام في العاصمة بغداد، لكن وبدءا من العام 2003 نقل المهرجان إلى البصرة.