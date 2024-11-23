فعاليات جوية في العراق غداً الأحد.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، عن طبيعة حركة السحب صباح اليوم السبت، كما ترصدها الأقمار الاصطناعية.

وبينت في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذه الحركة تظهر تواجد سحب ركامية أقصى جنوب غرب البلاد ربما تهطل منها قطرات خفيفة، وكذلك تتواجد السحب أقصى الشمال.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن السحب المرافقة للمنخفض الجوي ستندفع هذه الليلة من جهة غرب البلاد، مما سيؤدي إلى تغيرات جوية.

وتوقعت الهيئة، أن تبدأ الفعاليات الجوية اعتباراً من يوم غد الأحد، مع استمرار الأجواء غير المستقرة في عموم البلاد لغاية فجر يوم الثلاثاء.