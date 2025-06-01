فضّت بالقوة.. تظاهرة لخريجي التخصصات النفطية في البصرة

شفق نيوز/ شهدت محافظة البصرة، يوم الأحد، تظاهرة جديدة نظمها المئات من خريجي الأقسام الهندسية والتخصصات النفطية والجيولوجيين من سكنة المحافظة، للمطالبة بإدراجهم ضمن العقود الوزارية في الشركات النفطية العاملة، فيما شهدت التظاهرة احتكاكا مع الأجهزة الأمنية.

وقال ممثل المتظاهرين، حسن الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "خريجي التخصصات المرتبطة بالقطاع النفطي يواصلون احتجاجاتهم منذ أشهر، من دون أي استجابة تُذكر من الجهات المعنية، رغم تلقيهم وعودًا بالتشغيل بين الحين والآخر، لكنها لم تترجم إلى خطوات عملية".

وأوضح الشاوي أن "تظاهرة اليوم كانت سلمية، إلا أن القوات الأمنية تعاملت معها بالقوة، حيث حصل احتكاك مباشر وجرى الاعتداء على عدد من المحتجين، ما أسفر عن إصابة أحدهم ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "المتظاهرين يطالبون بفرص عمل عادلة في شركات النفط الرابحة، خصوصاً وأن أغلبهم من أصحاب الاختصاص والخبرة، ومن أبناء البصرة الذين يعانون البطالة رغم وجود فرص تشغيلية كبيرة في محافظتهم".

وبيّن الشاوي أن "الحراك مستمر، ولن يتوقف حتى تحقيق المطالب المشروعة، مع التأكيد على تمسك المتظاهرين بالسلمية، رغم كل محاولات القمع والتجاهل".