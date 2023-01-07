فض تظاهرة من أمام وزارة يؤدي إلى غلق شارع حيوي يؤدي للسفارة الإيرانية ببغداد

شفق نيوز/ تمكنت القوات الأمنية العراقية، يوم السبت، من تفريق تظاهرة من أمام وزارة التخطيط في العاصمة بغداد بعد محاولة المحتجين اقتحام وزارة الدفاع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين من المهندسين المنسوبين إلى وزارة الدفاع الذين تجمعوا أمام وزارة التخطيط للمطالبة بالغاء نقلهم الى دائرة التصنيع العسكري كانوا يرومون الدخول إلى وزارة الدفاع لعدم الاستجابة إلى مطالبهم مما أدى إلى حدوث مصادمات مع القوات الأمنية وغلق احد الشوارع المتجهة من وزارة التخطيط باتجاه السفارة الإيرانية.

وأكد مراسلنا على أنه حاليا الوضع مسيطر عليه.