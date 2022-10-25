القوات الامنية تفض تظاهرة التحرير بـ"الهراوات" وتعيد افتتاح النفق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن القوات الامنية فضت التظاهرات التي خرجت في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد بـ"القوة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية استخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا لاستذكار (تظاهرات يوم 25 تشرين 2019)"، مشيراً الى انها "فضت التظاهرات بالكامل واعتقلت عدداً من المتظاهرين".

ولفت الى "اعادة فتح نفق ساحة التحرير باتجاه شارع السعدون".

وتابع ان "القوات الامنية تمكنت من ابعاد المتظاهرين الى ساحة الخلاني وفرض سيطرتها الكاملة على ساحة التحرير".