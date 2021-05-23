فضيحة مدوية.. طفل يصاب بأخطر مرض في العالم بسبب "خطأ" بمستشفى عراقي (فيديو)

وضعت وكالة شفق نيوز اليد على حالة غريبة من نوعها تعرض لها طفل في مدينة الموصل له من العمر ثلاثة أعوام فقط.

القصة بدأت قبل عام ونصف عندما تعرض الطفل زكريا لحادث جرح صغير دخل على إثرها المستشفى، وكان بحاجة لقنينة دم، كما يسرد والد زكريا الحادث لوكالة شفق نيوز.

وأضاف، "بعد عدة أشهر بدأت حالة زكريا تتدهور وظهر عليه طفح جلدي، لكن أحد الأطباء شك بحالته واجرى له عدة فحوصات، لتكون الصدمة عندما تأكدت إصابته بمرض الأيدز".

وقال "تبين أن الإصابة حدثت عبر متبرع الدم الذي كان حاملاً للايدز ولم يكن يعلم بإصابته".

وبعد أن عرضت وكالة شفق نيوز الحالة على دائرة صحة نينوى، وعدت الأخيرة فتح تحقيق بالموضوع.

تفاصيل أكثر عن الحالة بالفيديو المرفق