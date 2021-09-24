"فضيحة بابل" تتصاعد.. الكاظمي يلتقي "البريء" ويوجه بسحب يد مسؤولين

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المواطن علي الجبوري من محافظة بابل، الذي سبق أن واجه اتهاماً مزيفاً بقتل زوجته التي تبين أنها ما تزال على قيد الحياة.

واستمع الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب".

ووجّه الكاظمي بـ"سحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن، والتحقيق معهم وإبقائهم قيد التوقيف إلى أن تبتّ السلطات القضائية فيما اقترفوه.

ووجه الكاظمي ايضاً بأن "يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وأن تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق".

واحتجزت السلطات الأمنية شخصا بتهمة مسؤوليته عن اختفاء زوجته في محافظة بابل، واعترف لاحقا بقتلها وحرق جثتها، إلا أن المرأة ظهرات على قيد الحياة فيما بعد.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة لدى المدونين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم بعضهم السلطات بالحصول على اعترافات من المتهم تحت التعذيب.