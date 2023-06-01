أفضلها في المركز 401.. 53 جامعة وكلية عراقية في تصنيف "التايمز"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، حصول 53 جامعة وكلية عراقية على مواقع تنافسية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة للعام 2023، مبينة أن جامعة البصرة كانت في مقدمة الجامعات العراقية ضمن التصنيف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "النتائج الرسمية أشرت زيادة عدد الجامعات والكليات العراقية التي حجزت مراكزها في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة الى 53 جامعة بعد أن كانت 44 في النسخة الماضية".

وأضاف البيان أن "جامعة البصرة تصدرت الجامعات العراقية واحتلت المركز (401-600) عالمياً، ثم جامعة بابل (601-800) وجامعة بغداد (601-800) فيما حصدت جامعة المستقبل (801-1000) وجامعة الكوفة (801-1000).

تجدر الإشارة الى أن تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة يعمل على تقييم 1,591 مؤسسة تعليمية من خلال تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة من أصل 17 هدفا منها جودة التعليم والصحة والرفاه والشراكات والصناعة والابتكار.