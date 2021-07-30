"فضيحة" في خانقين.. بيع أرض للدولة بمليون و150 ألف دينار

شفق نيوز/ اثار موضوع انشاء مشروع تجاري في اطراف قضاء خانقين رفضا شعبيا ورسميا بسبب الموافقات "المريبة" وعدم صلاحية الأرض المخصصة للمشروع وبيعه بثمن زهيد يبلغ مليونا و150 ألف دينار.

وقال علي غازي اغا مدير هجرة ومهجري خانقين لوكالة شفق نيوز، إن "اهالي خانقين يرفضون رفضا قاطعا انشاء عمارة تجارية في المنطقة المحاذية لشارع الكورنيش وفلكة مدخل المدينة (شارع السراي قديما) ضمن القطعة المرقمة ١/ ١٩٤ بتاريخ ٢٩ /١٢ / ٢٠٢٠ في اجواء غامضة وموافقات مريبة".

واعرب اغا عن استغرابه من منح دوائر الماء والمجاري موافقات رسمية للمشروع علما انها رفضت سابقا منح الموافقات.

وأشار إلى أن "أهالي خانقين اعربوا عن رفضهم الشديد باعتراضات رسمية لادارة خانقين لان الارض المراد تحويلها لمساطحة تم استملاكها في خمسينيات القرن الماضي لتوسيع شارع الكورنيش وعمل فلكة وكذلك مدخل السوق القديم في المدينة بالاضافة الى وجود خط ماء الناقل الرئيسي وخط للصرف الصحي.

وتساءل ايضا "كيف منح مدير بلدية خانقين السابق الشخص المستفيد وهو مقاول موافقات للمشروع عبر مزايدة غير معلنة وبمبلغ مليون و150 الف دينار؟".

وكشف اغا عن تلقيه تهديدات من مدير مجاري خانقين بسبب رفضه مشروع مريب يضر المصلحة العامة لخانقين بعد كشفه لاوليات المشروع والاضرار الكبيرة المترتبة من المشروع والتي سيدفع ثمنها اهالي خانقين.