فصائل مسلحة تستعرض في شوارع الموصل وكركوك (صور)

شفق نيوز / استعرضت فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي في شوارع مدينتي الموصل وكركوك، يوم الاثنين، لمناسبة يوم القدس العالمي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاستعراض كان بمواكب متفرقة لكل فصيل على حدة، جاب شوارع المدينة، لافتا إلى أن المستعرضين رفعوا رايات خاصة بفصائلهم وقطعوا عدداً من الشوارع أثناء الاستعراض ومنها شارع المنصة الواقع في الجانب الأيسر من الموصل".

وفي كركوك، خرجت مسيرات سيارة في مدينة كركوك ومن ثلاثة محاور إحياءً ليوم القدس العالمي، وكان التجمع أمام المعهد التقني في طريق بغداد، وجابت شوارع المدينة وتنتهي بفعاليات في شارع القدس"، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

واعتادت هذه الفصائل على الاستعراض في كل عام عبر إقامة فعاليات عديدة، في حين اقتصر هذا العام على على المواكب التي جابت عدداً من شوارع المدينة فقط.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، شهدت مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، مسيرات احتجاجية لإحياء يوم القدس العالمي في "الجمعة الاخيرة من شهر رمضان" وسط تشديد وإجراءات أمنية محكمة.

ويوم القدس هو حدث سنوي يعارض "احتلال" إسرائيل للقدس ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة لاسرائيل في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، وهو يعقد كل سنة في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.