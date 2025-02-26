فسخ عقد استثماري بفندق عراقي مدته 151 عاماً (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلن النائب أمير المعموري، يوم الأربعاء، عن صدور قرارات قضائية بفسخ عقد استثماري يعود لفندق البصرة ومدته 151 عاماً وستسلمه وزارة الثقافة والسياحة.

وقال المعموري عبر صفحته على في فيسبوك، إنه "تم فسخ العقد الاستثماري لفندق البصرة الذي كان لمدة (151 سنة)"، مؤكداً أن "العمل مستمر مع وزارة الثقافة والسياحة والشركات المساهمة لغرض استلام الفندق".

وتابع المعموري، أن "الشركة المستمثرة ما زالت تشغل المكان وحاليا تتحرك مع الجهات ذات العلاقة لغرض إخلاءه".

وجاء في وثيقة صادرة عن هيئة السياحة، ووردت لوكالة شفق نيوز، إنه إشارة الى هامش وزير الثقافة والسياحة والآثار على كتاب مجلس النواب / مكتب النائب امير كامل محمد المعموري ذي العدد 2047/16/2 في 2024/9/29 بشأن أوليات استثمار فندق البصرة "نود اعلامكم ان فسخ عقد الاستثماري تم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية".

وبحسب الوثيقة، تضمنت هذه القرارات تفاصيل المخالفات المثبتة على الشركة المستثمرة والتي استندت اليها المحكمة في اصدار قرار الفسخ وربطاً صورة من قرارات محكمة البداءة والاستئناف والتمييز.