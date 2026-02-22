فساد وتجارة مخدرات .. القضاء العراقي يصدر احكاما بحق اربعة مدانين بينها المؤبد

شفق نيوز- صلاح الدين/ كربلاء

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، صدور احكام بحق أربعة مدانين، بينها حكم بالسجن المؤبد، بتهم الفساد والإتجار بالمخدرات في محافظتي صلاح الدين وكربلاء.

وذكر المجلس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة مدانين من موظفي ديوان محافظة صلاح الدين، عن جريمة فساد مالي ألحق ضرراً بالمال العام".

وأضاف أن "المدانين، الذين كانوا يشغلون عضوية لجنة تنفيذ مشروع إنشاء 11 مدرسة، أقدموا على صرف مبلغ مالي لصالح أحد المقاولين دون تحقيق أي تقدم في نسب إنجاز المشروع"، موضحا أن "الحكم صدر بحقهم وفقًا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات، وبالاشتراك مع مواد 47 و48 و49".

وفي بيان آخر، أشار المجلس إلى أن "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة".

وأوضح أن "المتهم ضبط بحوزته 2 كيلوغرام و550 غرامًا من مادة الأمفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، لافتا إلى أن "الحكم صدر بحقه وفقًا لأحكام المادة 27/أولًا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".