"فساد في عقود الأدوية".. الصحة النيابية تتحرى وتتعهد بتوفير أدوية السرطان

شفق نيوز / تعهدت لجنة الصحة في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، بتذليل الصعاب أمام وزارة الصحة لتوفير الأدوية اللازمة لمرضى السرطان، وفيما أشارت إلى وجود شبهات فساد في التعاقد مع الشركات، أكدت عدم إمكانية التعامل مع الأمر من دون وجود أدلة ووثائق.

واستضافت لجنة الصحة النيابية، بوقت سابق من اليوم، عدداً من المديرين العموميين في وزارة الصحة، لمعرفة التعاقدات التي تم انجازها وكمية الأدوية التي تم توفيرها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفقاً لرئيس اللجنة، ماجد شنكالي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأوضح شنكالي، أن "خلال زيارات أجرتها اللجنة إلى أغلب المؤسسات الصحية، تمت ملاحظة شح كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن هناك شكاوى كثيرة من ذوي الأمراض السرطانية، نتيجة قلة وعدم توفر هذه الأدوية في المستشفيات الحكومية".

وأضاف أن "هناك حديثاً كبيراً عن شبهات فساد في التعاقد مع شركات الأدوية، ولكن لجنة الصحة تتعامل مع ما موجود من وثائق ومعلومات أصلية، ولا تعتمد المزاعم"، متعهداً بالعمل على "إزالة كل المصاعب التي تواجهها وزارة الصحة، في توفير الأدوية لمرضى السرطان.