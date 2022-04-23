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فساد بمشروع إنشاء مستشفى عراقي.. سرير لتوليد النساء بـ200 مليون دينار (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-23T08:28:41+0000
فساد بمشروع إنشاء مستشفى عراقي.. سرير لتوليد النساء بـ200 مليون دينار (وثيقة)

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بتحرك هيئة النزاهة الاتحادية، لمتابعة ملف إنشاء مستشفى النسائية والتوليد في محافظة المثنى، وذلك لوجود شبهات فساد كبيرة بالمشروع.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع المستشفى المقرر إنشاؤه في قضاء الخضر ضمن محافظة المثنى، تم إحالته إلى شركة (يوم الفتح للمقاولات العامة)، بكلفة 4 مليارات دينار".

وأوضح أن "المستشفى متكون من 20 سرير فقط، أي أن سعر السرير الوحد 200 مليون دينار عراقي"، لافتاً إلى أن "هذا المبلغ من الممكن أن يكون لإنشاء مستشفى من 100 سرير وبأحدث الأجهزة الطبية، خصوصاً أنه مستشفى للنساء والتوليد".

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