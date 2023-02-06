"فريق إنقاذ طوعي" من العراق إلى تركيا للمشاركة بإجلاء العالقين (صور)

شفق نيوز/ أطلق ناشطون عراقيون، يوم الاثنين، حملة للتوجه إلى تركيا، والمشاركة بعمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض الأبنية المنهارة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة من الجنوب التركي والشمال الغربي السوري.

وقرر رئيس "نادي تسعين الرياضي"، الناشط المدني ميثم حسين أمين، جمع متطوعين للتوجه إلى تركيا، للمساعدة بمواساة الأهالي المنكوبة هناك.

وأوضح حسين، لوكالة شفق نيوز: أن "إطلاقه لهذه الحملة جاءت نظراً للكارثة التي حلت بتركيا نتيجة الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من ألف مواطن، بينما ما تزال أعداد كبيرة عالقة تحت الأنقاض".

وأضاف: فتحنا باب التطوع السريع وكان الإقبال جيدا ليكون للعراقيين بقوميتهم وأطيافهم كافة موقفاً مشرفاً أخوياً تجاه ما حدث، وذلك عبر تشكيل فريق عمل طوعي يسهم إلى جانب جيراننا الاتراك بإنقاذ ما تبقى من المتضررين".

وأشار حسين، إلى أن "وقوف متطوعي العراق إلى جانب الاتراك لانقاذ الذين مازالوا على قيد الحياة والإسهام بانتشالهم، ما هو إلا موقف سيسجله التاريخ، كما أنها فرصة للعراق للقيام بعمل انساني يعزز من خلاله أواصر الأخوة بين البلدين".

وبين أن "الدعوات التي أطلقت اليوم تشمل العراقيين الذين يمتلكون (الفيزا التركية) فقط، وذلك لسهولة إدخالهم للأراضي التركية بأسرع وقت وبدون تأخير، لافتاً إلى أن "الدعوة تشمل كافة شرائح وأطياف العراق".

وشهدت مدن جنوب وجنوب شرق تركيا، والشمال السوري، في وقت مبكر من اليوم الاثنين زلزالاً شديداً بقوة تراوحت ما بين 7.4 و 7.8 بحسب اختلاف المراصد.

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، سجلت 6300 قتيل ومصاب، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارفتاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1368.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هذا الزلزال، أكبر كارثة تشهدها تركيا منذ العام 1939، إذ ارتفع العدد الإجمالي لضحاياه حتى الآن، إلى 912 قتيلاً و5383 مصاباً".