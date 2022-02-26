فريق مانشستر إلى العراق للتنقيب في عاصمة الاسكندر المقدوني

شفق نيوز/ أعلن مدير مفتشية آثار البصرة قحطان العبيد، اليوم السبت، عن قرب وصول فريق مانشستر الاثاري للمحافظة أقصى جنوبي العراق، للتنقيب في "عاصمة الاسكندر المقدوني".

وقال العبيد لوكالة شفق نيوز، إن "فريق مانشستر الآثاري البريطاني سيصل إلى مدينة البصرة مطلع الشهر المقبل للمباشرة بالتنقيب في مدينة (خيابر او الإسكندرية القديمة) عاصمة الاسكندر المقدوني"، لافتاً إلى أن "هذا الموسم السادس للبعثة الأثرية بعدما انهت اعمال المسوحات الجوية للمنطقة".

وبين، أن "خيابر تعد من اقدم واكبر الاسكندريات المكتشفة بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "هذا الفريق الاثاري الوحيد في البصرة بالوقت الحالي ".

وأوضح العبيد، أن "قلة الفرق الاثارية الاجنبية في المحافظة، يعود إلى تميز البصرة بتراثها الإسلامي، كما أن غالبية المواقع الأثرية تعرضت للانجراف في حرب الثماني سنوات "، مؤكداً أن "الفرق الاحنبية تركز بحوثها التنقيبية في عواصم العالم القديم كاور وغيرها".